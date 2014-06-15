Близько 20 росіян вшанували пам'ять загиблих українських військових біля посольства України в Москві
Присутні скандували гасла: «Слава Україні!», «Герої не вмирають!», а також виконали гімн України.
Близько 20 росіян одягнених у вишиванки прийшли до посольства України в Москві вшанувати пам'ять загиблих українських військових.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, учасники акції поклали квіти до української дипломатичної місії.
Присутні скандували гасла: «Слава Україні!», «Герої не вмирають!», а також виконали гімн України.
Читайте такожБіля посольства України в Москві проходить несанкціонований мітинг
Один з учасників акції тримав у руках плакат, пофарбований у кольори національного прапора України, на якому було написано: «Пробачте нас».
Російська міліція не перешкоджала проведенню жалобної акції.
Читайте такожНа Дніпропетровщині дні жалоби за загиблими військовими триватимуть до 27 червня - ОДА
Як повідомляв УНІАН, 14 червня, близько 1.10 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, знаходилося 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».
Того ж дня у Маріуполі в результаті обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо дістали поранення.
Читайте такожСьогодні в Україні день жалоби за загиблими військовими
Указом президента України в неділю, 15 червня, в Україні оголошено днем жалоби за військовими і прикордонниками, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.