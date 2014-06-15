Близько 20 росіян вшанували пам'ять загиблих українських військових біля посольства України в Москві

Близько 20 росіян одягнених у вишиванки прийшли до посольства України в Москві вшанувати пам'ять загиблих українських військових.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, учасники акції поклали квіти до української дипломатичної місії.

Присутні скандували гасла: «Слава Україні!», «Герої не вмирають!», а також виконали гімн України.

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Один з учасників акції тримав у руках плакат, пофарбований у кольори національного прапора України, на якому було написано: «Пробачте нас».

Російська міліція не перешкоджала проведенню жалобної акції.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня, близько 1.10 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, знаходилося 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Того ж дня у Маріуполі в результаті обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо дістали поранення.

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Указом президента України в неділю, 15 червня, в Україні оголошено днем жалоби за військовими і прикордонниками, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.