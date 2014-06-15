Терористи підірвали міст в Станиці-Луганській, щоб перекрити рух в Луганськ

22:03, 15 червня 2014
Політика
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Біля Станиці-Луганської терористи підірвали міст біля монументу Князя Ігоря, рух по трасі в Луганськ перекрито.

Терористи підірвали міст аби перекрити рух в Луганськ / фото Еспресо.TV.

 "Пішохідний міст біля пам'ятника Князю Ігорю підірваний. Відповідно він і блокує проїзд через новий міст", - пише луганський блогер jyrnalist, передає Еспресо.TV.

Пішохідний міст повністю зруйнований / фото Еспресо.TV.

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