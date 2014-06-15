Терористи підірвали міст в Станиці-Луганській, щоб перекрити рух в Луганськ
22:03, 15 червня 2014Політика
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Біля Станиці-Луганської терористи підірвали міст біля монументу Князя Ігоря, рух по трасі в Луганськ перекрито.
Терористи підірвали міст аби перекрити рух в Луганськ / фото jyrnalist.ru
"Пішохідний міст біля пам'ятника Князю Ігорю підірваний. Відповідно він і блокує проїзд через новий міст", - пише луганський блогер jyrnalist, передає Еспресо.TV.
Пішохідний міст повністю зруйнований / фото jyrnalist.ru
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