У НУ-НС хочуть з переговорів із опозицією зробити шоу ”За склом”

Народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій КАРМАЗІН вважає, що для розблокування роботи Верховної Ради всі переговори між політичними силами необхідно проводити публічно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НУ-НС.

«На мою думку, існує дуже простий рецепт того, як і розблокувати діяльність парламенту, і згуртувати міцніше українське суспільство, яке хочуть розколоти. Це - проведення усіх переговорів, що наразі відбуваються, за скляними дверима із включеними мікрофонами та трансляцією на телеканалі «Рада», - сказав Ю.КАРМАЗІН.

За його словами, подібні переговори триватимуть рівно годину, після чого буде прийняте рішення про початок засідання і початок роботи парламенту.

«При "кучмізмі" опозиція не мала достатнього доступу до ЗМІ, сьогодні ж ми даємо таке право опозиції, право спілкуватися з народом, доносити свої думки», - додав він і зазначив, що телевізійні канали сьогодні частіше запрошують представників опозиції.

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