У Донецьку спостерігаються перебої з водопостачанням - міськрада

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької міської ради.

Зазначається, що станом на 9.30 16 червня обстановка в Донецьку стабільна. Ніч з 15 на 16 червня пройшла спокійно.

"По місту спостерігаються перебої з водопостачанням. Це пов'язано з тим, що на насосної станції I підйому каналу Сіверський Донець-Донбас в селищі Семенівка тривають ремонтні роботи і водоподача в звичайному режимі не відновлена", - йдеться в повідомленні.Читайте такожЧастина Донбасу через терористів залишилася без води

Ситуація з продовольчим забезпеченням у Донецьку стабільна.

Громадський транспорт вийшов на маршрути міста і в повному обсязі забезпечує потребу жителів.