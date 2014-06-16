У Донецьку спостерігаються перебої з водопостачанням - міськрада
10:15, 16 червня 2014Політика
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Ситуація з продовольчим забезпеченням у Донецьку стабільна.
В Донецьку спостерігаються перебої з водопостачанням / ipnews.in.ua
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької міської ради.
Зазначається, що станом на 9.30 16 червня обстановка в Донецьку стабільна. Ніч з 15 на 16 червня пройшла спокійно.
"По місту спостерігаються перебої з водопостачанням. Це пов'язано з тим, що на насосної станції I підйому каналу Сіверський Донець-Донбас в селищі Семенівка тривають ремонтні роботи і водоподача в звичайному режимі не відновлена", - йдеться в повідомленні.Читайте такожЧастина Донбасу через терористів залишилася без води
Ситуація з продовольчим забезпеченням у Донецьку стабільна.
Громадський транспорт вийшов на маршрути міста і в повному обсязі забезпечує потребу жителів.
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