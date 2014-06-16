Уряд закликає ВР терміново схвалити виділення 600 млн гривень для забезпечення обороноздатності держави

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.Читайте такожУряд обіцяє житло сім'ям загиблих військових

Він зазначив, що уряд звертається до ВР з проханням невідкладно включити до порядку денного пленарного тижня та терміново розглянути ініційовані Кабінетом міністрів України зміни до державного бюджету України на 2014 рік, якими передбачається збільшити видатки резервного фонду для забезпечення обороноздатності держави на 600 млн грн за рахунок економії коштів на позачергових виборах президента України, оскільки вони проводилися тільки в один тур.

Як повідомляв УНІАН, президент України Порошенко доручив Кабінету міністрів спрямувати кошти, що були заощаджені завдяки тому, що президентські вибори відбулися в один тур, на забезпечення Збройних сил України та першочергові потреби військових-учасників антитерористичної операції.Читайте такожСили АТО будуть повністю забезпечені бронежилетами впродовж 10 днів - Міноборони

За даними прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, згідно з остаточними розрахунками Центральної виборчої комісії, обсяг зекономлених коштів сягає 575 млн грн. «Це той обсяг, який ми можемо відправити на армію», - сказав Яценюк.

За його словами, Міністерство фінансів підготувало відповідні зміни до держбюджету.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, нехтуючи усіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

15 квітня в Донецькій та Луганській областях почалася антитерористична операція.