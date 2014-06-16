Фракція "Батьківщина" пропонує терміново розірвати всі військові угоди з РФ

Про це повідомив керівник фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв у понеділок на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

"Коли до цього часу військова техніка постачається до РФ, ми обслуговуємо ядерні боєголовки РФ, як це передбачено договорами про єдиний економічний простір, про СНД та всі інші угоди: це нагадує 1941 рік, коли фашисти почали атакувати Радянський Союз, а Радянський Союз продовжував постачати зброю та вугілля окупантам", - наголосив Соболєв.Читайте такожРФ обговорить з Францією покупку "Містралів" на виставці Eurosatory

Окрім того він повідомив, що фракція проаналізувала законопроект про введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях та вважає, що таке рішення може реально захистити права та свободи наших громадян та дозволити проводити достатньо активні дії Збройним силам України з метою припинення терору, розпочатого Путіним та РФ проти України.