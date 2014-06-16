ЗМІ: Заворушення в Одесі під консульством РФ організували Свобода і СНА

Про це в ході зустрічі з губернатором області Ігорем Палицею заявив командир одеської «Самооборони Майдану» Віталій Кожухар, передає Думская.net.

Керівник регіону опосередковано підтвердив цю інформацію.

Читайте такожПосольство Росії в Україні взято під посилену охоронуЗа словами чиновника, сьогодні йому телефонував один з нардепів від «Свободи» з проханням про звільнення затриманих у диппредставництві людей.

Також повідомляється, що співробітники міліції одягнули наручники на чотирьох учасників акції, які намагалися пронести до консульства вибухівку.