ЗМІ: Заворушення в Одесі під консульством РФ організували Свобода і СНА
20:07, 16 червня 2014Політика
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Безлади біля будівлі Генконсульства Російської Федерації в Одесі організувала партія «Свобода» та Соціал-націоналістична асамблея України.
Заворушення організували націоналісти - Самооборона Євромайдану / Мішель Арманд
Про це в ході зустрічі з губернатором області Ігорем Палицею заявив командир одеської «Самооборони Майдану» Віталій Кожухар, передає Думская.net.
Керівник регіону опосередковано підтвердив цю інформацію.
Читайте такожПосольство Росії в Україні взято під посилену охоронуЗа словами чиновника, сьогодні йому телефонував один з нардепів від «Свободи» з проханням про звільнення затриманих у диппредставництві людей.
Також повідомляється, що співробітники міліції одягнули наручники на чотирьох учасників акції, які намагалися пронести до консульства вибухівку.
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