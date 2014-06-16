На РНБО розглянули питання евакуації мирного населення із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції по завершенні засідання РНБО заявив секретар РНБО Андрій Парубій.

“Це питання (стосовно ситуації на сході - УНІАН) включає не так військову складову, як гуманітарну по забезпеченню нормального життя регіону, особливо в тих містах, які були звільнені і які будуть звільнені українськими військовими. Детально обговорили про внутрішнє переміщення осіб із зони АТО, із зони, де відбувається терор російських бойовиків у відповідні табори, у місця дислокації, де українська влада зможе їм надати необхідний соціальний захист і безпеку”, - сказав Парубій.

Читайте такожПарубій: На Донбасі можуть ввести воєнний стан

Він також зауважив, що в декількох місцях, зокрема Святогорську, знаходиться майже 17 тисяч людей, які уникли російського терору. Також він повідомив, що декілька тисяч дітей з Луганської та Донецької областей будуть направлені в місця відпочинку.