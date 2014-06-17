Авіація завдала удару по штабу терористів в Горлівці - ЗМІ
Українська авіація завдала авіаудару по базі терористів ДНР в смт. Гольмовське в Горлівці.
Про це з посиланням на слова очевидців, опублікованих у соцмережах, повідомляє горлівський портал 0624.
За їх словами, терористи у відповідь відкрили вогонь зеніток.
Користувачі повідомили, що пролунало кілька вибухів і постійно йде стрілянина.
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"Літак стріляв ракетами... Штурмовик був один, у нього стріляли з ЗУ, в даний час він полетів у бік Донецька", - пишуть користувачі.
Ймовірно, удар було нанесено по колишній спецшколі-інтернаті, де ДНР облаштувала свою базу. Над селищем видно стовп чорного диму.
Крім цього, місцеві жителі повідомляють, що у них немає світла, оскільки зруйнована електропідстанція, яка знаходиться поруч зі спецшколой.