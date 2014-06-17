Брифінг начальника слідчого управління фінансових розслідувань м. Києва

17.06.2014 р. - брифінг начальника слідчого управління фінансових розслідувань м. Києва Ігоря Куценка з приводу вилученого елітного алкоголю на 4 млн. грн. АНОНС! До уваги журналістів! 17 червня 2014 року о 16:00 годині за участі першого заступника начальника Головного управління Міндоходів у м. Києві – начальника слідчого управління фінансових розслідувань Ігоря Куценка відбудеться брифінг на тему: "Вилучення в столиці елітного алкоголю загальною вартістю 4,2 мільйони гривень". Місце проведення: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ГУ Міндоходів у м. Києві. Акредитація журналістів обов’язкова за тел: (067) 236-41-16, 461-77-30

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