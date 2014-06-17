Бойовики назвали помічника президента РФ Суркова "своєю людиною в Кремлі"
15:44, 17 червня 2014Політика
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Один з лідерів терористів Олександр Бородай заявив про серйозну підтримку незаконної терористичної організації "ДНР" з боку помічника президента РФ Владислава Суркова.
Один з лідерів терористів Олександр Бородай
Про це повідомляє прес-центр руху "Юго-Восток", повідомляє Острів.
Бородай заявив, що йому дивно чути від лідера Міжнародного Євразійського руху Олександра Дугіна заяви про те, що Росія "здає Новоросію".Читайте такожБританські ЗМІ: Бородай був "запасним" варіантом Кремля
"Смію запевнити, що в російському керівництві абсолютно правильно розуміють, як можна вирішити проблеми Донецької Народної Республіки. І готові сприяти цьому на дуже високому рівні. Я також давно знаю і поважаю помічника президента Владислава Суркова, який завжди надає Донецької Народній Республіці серйозну підтримку. Без перебільшення, Сурков - наша людина в Кремлі", - сказав Бородай.
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