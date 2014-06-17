Під Луганськом загинув спецкор телеканалу «Россия»

Під Луганськом загинув спеціальний кореспондент телеканалу «Россия» Ігор Корнелюк.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВДТРК.

«У Луганській обласній лікарні помер спецкор ВДТРК Ігор Корнелюк. Він отримав тяжке поранення під час мінометного обстрілу в районі селища Металіст. Лікарі зробили все можливе для врятування його життя. Корнелюк помер при проведенні реанімаційних заходів через 35 хвилин після того, як його перевели з операційної до стаціонару», - йдеться в повідомленні.

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Інформацію про смерть Корнелюка підтвердили заступник головного лікаря стаціонару Сергій Бабенко і головний лікар Першої обласної лікарні Луганська Федір Соляник.

Доля звукооператора Антона Волошина, який входив до знімальної групи Корнелюка, невідома, повідомили в прес-службі ВДТРК. Оператор знімальної групи Віктор Денисов під час обстрілу не постраждав.

В ефірі телеканалу "Россия 24" кореспондент телеканалу LifeNews Артур Матвєєв повідомив, що все відбулося в районі блокпоста біля селища Металіст.

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Корнелюку було 37 років. Він народився в Запоріжжі. З 1998 року працював у ДТРК «Ямал» — кореспондентом, спецкором, старшим кореспондентом. Потім — одним із керівників редакції дитячих програм.

А з 2005 року Корнелюк став заступником начальника служби інформаційних програм. У жовтні 2013 року очолив корпункт ВДТРК у Мурманську. 1 червня 2014 року поїхав у відрядження до України.