Аваков: Ключова версія причин вибуху на газопроводі у Полтавській області - теракт

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС.

"Сьогодні близько 15 години в Лохвицькому районі Полтавської області стався вибух та загоряння газорозподільного вузла газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород. Висота полум`я досягала 100 м, діаметр загоряння 200-300 м. Вже через п'ять хвилин на місце були негайно направлені оперативні групи МВС і загін Державної служби з надзвичайних ситуацій. Постраждалих серед населення немає. Наразі подача газу по цій гілці газопроводу перекрита, небезпека масштабнішої катастрофи усунена, станом на 16.40 вогонь загасили. Транзит газу здійснюється резервною гілкою в повному обсязі. Оперативна група МВС проводить слідчі дії з визначення причин вибуху. Розглядається декілька версій події, в тому числі, ключова версія - терористичний акт. За словами місцевих жителів, безпосередньо перед загорянням, вони чули два сильних хлопки, що може свідчити про умисні вибухи. На даний момент слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 292 Кримінального кодексу України. У разі підтвердження ключової версії, справа буде перекваліфікована за статтею тероризм", - сказав міністр внутрішніх справ України.Читайте такожПричиною вибуху на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» стала розгерметизація

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, до чергових частин Держслужби з надзвичайних ситуацій і МВС надійшло повідомлення про вибух на ділянці газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», розташованого поблизу села Пестичевське Лохвицького району Полтавської області.

За попередніми даними, площа поширення вогню досягала кілометра. Попередня версія причин вибуху – диверсія.