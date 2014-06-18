Саакашвілі: почерк Путіна не змінюється, в Грузії теж підривали газопроводи

"Почерк Путіна не змінюється: у січні 2005 року газопровід, по якому Грузія отримувала російський газ, також як і головна лінія електропередач, були підірвані "невідомими терористами" в декількох місцях. Грузія опинилася без світла і тепла взимку, в рекордно холодну погоду", - сказав Саакашвілі в Facebook.

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"В результаті цієї диверсії Росія отримала абсолютно протилежний результат, ніж той, на який Путін, напевно, розраховував. Ми перебудували свою енергосистему і дуже скоро практично перестали енергетично залежати від ненадійного сусіда. Цієї незалежності ми досягли завдяки викоріненню корупції, яка роз'їдала енергосектор, збільшення власних потужностей, а також переходу до більш надійних постачальників", - додав він.