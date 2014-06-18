У загиблого журналіста ВГТРК не було дозволу на роботу в Україні - СБУ
03:30, 18 червня 2014Політика
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Журналіст ВГТРК Ігор Корнелюк, загиблий під Луганськом, не мав дозволу працювати в Україні
У загиблого журналіста ВГТРК не було дозволу на роботу в Україні
Про це заявила прес-секретар Служби безпеки України Марина Остапенко, повідомляє РИА Новости.
"Дозволудля роботи на території України Корнелюк не отримував", - сказала прес-секретар СБУ.
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Нагадаємо, кореспондент ВГТРК Корнелюк помер у вівторок, 17 червня, від отриманих поранень при мінометному обстрілі під Луганськом.
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