У загиблого журналіста ВГТРК не було дозволу на роботу в Україні - СБУ

Журналіст ВГТРК Ігор Корнелюк, загиблий під Луганськом, не мав дозволу працювати в Україні

Про це заявила прес-секретар Служби безпеки України Марина Остапенко, повідомляє РИА Новости. "Дозволудля роботи на території України Корнелюк не отримував", - сказала прес-секретар СБУ. Читайте такожЗнайдено та ідентифіковано тіло ще одного співробітника телеканалу "Росія" - російські ЗМІ Нагадаємо, кореспондент ВГТРК Корнелюк помер у вівторок, 17 червня, від отриманих поранень при мінометному обстрілі під Луганськом.

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