У загиблого журналіста ВГТРК не було дозволу на роботу в Україні - СБУ

03:30, 18 червня 2014
Політика
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Журналіст ВГТРК Ігор Корнелюк, загиблий під Луганськом, не мав дозволу працювати в Україні

Игорь Корнелюк, телеканал Россия, погиб

Про це  заявила прес-секретар Служби безпеки України Марина Остапенко,  повідомляє РИА Новости.

"Дозволудля роботи на території України Корнелюк не отримував", - сказала прес-секретар СБУ.

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Нагадаємо, кореспондент ВГТРК Корнелюк помер у вівторок, 17 червня, від отриманих поранень при мінометному обстрілі під Луганськом.

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