За два місяці в зону АТО відправлено понад 980 тонн бронетанкового майна

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету мінстірів, для своєчасного ремонту й обслуговування бронетехніки, що використовується військовослужбовцями Збройних сил України у районах проведення антитерористичної операції, до польових таборів цілодобово направляється бронетанкове майно.

З метою оперативного вирішення нагальних питань технічного забезпечення військ у розташуваннях підрозділів працюють офіцери Центрального бронетанкового управління озброєння ЗСУ.

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«Зараз у східних регіонах для врегулювання ситуації та захисту мирного населення зосереджено певну кількість бронетехніки. Тому вдень та вночі до районів зосередження відбувають вантажівки з усім необхідним майном для ремонту та обслуговування», – сказав начальник управління Центрального бронетанкового управління озброєння ЗСУ.