Україні потрібна перемога у війні не за будь-яку ціну - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського на урочистих заходах, присвячених випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки і 100-річному ювілею початку підготовки військових фахівців у навчальних корпусах університету.

“Ключове завдання - мир не за будь-яку ціну. Нам потрібен мир не через поступки, нам потрібен мир, спокій, безпека та надійний захист наших громадян”, - сказав президент.

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Порошенко переконаний, що мир потрібен не лише Україні, а всьому світу. “Весь світ зараз дивиться на нас, і наше завдання - продемонструвати, що і в такій війні ми здатні долати ворога, і в такій війні ми здатні принести мир на українську землю, і в результаті, я впевнений, ми отримаємо нову армію”, - сказав глава держави.