У Донецьку терористи після переговорів відпустили журналіста інтернет-видання

Про це йдеться у інформації, розміщеній у 11.21 на сайті «УРА-Информ.Донбасс».

«Сьогодні, 18 червня, журналіст інтернет-видання «УРА-Информ.Донбасс» Олександр Перемот відпущений на свободу. Олександр почуває себе добре, перебуває в безпеці, фізичну силу до нього не застосовували. Всі подробиці затримання і звільнення нашого журналіста ми повідомимо пізніше», - сказано в повідомленні.

Також зазначено, що «редакція «УРА-Информ.Донбасс» висловлює величезну подяку колегам та донецьким правоохоронцям, які брали участь у визволенні Олександра».

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За неофіційною інформацією, звільнення журналіста стало можливим завдяки тому, що його терористи обміняли на одного зі своїх представників.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня журналіст інтернет-видання «Ура-Інформ Донбас» після прес-конференції донецького мера Олександра Лук'янченка (після 11.00) підійшов до будівлі Донецької прокуратури і став проводити фотографування, після чого був захоплений бойовиками «ДНР».