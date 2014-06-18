Прикордонники провели повну ротацію особового складу мотоманевренних груп

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий повідомив на брифінгу.

«Вітчизняною прикордонною службою здійснюється набір добровольців, в тому числі з колишніх прикордонників та десантників. У Херсоні, Черкасах та Сумах вже відібрано 200 добровольців, бажаючих захищати східний кордон нашої держави», - повідомив він.

Читайте також"Велике питання", куди пішли гроші ЄС, виділені на зміцнення кордонів України - ТомбінськийЗа словами Чепового, Держприкордонслужба закінчила проведення повної ротації особового складу мотоманеврених груп, які протягом двох місяців брали участь у бойових діях на кордоні.

«В Азовському морі з метою недопущення диверсійно-розвідувальних груп на узбережжя Донецької та Запорізької областей та охорони портів у Маріуполі та Бердянську продовжується несення служби 7-ма корабельно-катерними тактичними групами», - зазначив Чеповий.