Дипломати: Винуватець загибелі російського журналіста знаходиться в Кремлі

"У цьому зв’язку «Майдан закордонних справ» хотів би нагадати московським лицемірам, що саме з території Росії до нас потрапляють чисельні банди озброєних сучасною зброєю найманців, що спільно з сепаратистами і кримінальними елементами тероризують населення на Сході України, викрадають дітей, жорстоко вбивають цивільних і українських військових. Широко відомі випадки, коли бойовики з важким озброєнням російського походження, переховувалися поблизу цивільних об’єктів і вчиняли численні провокації", - йдеться у повідомленні організації.

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Натомість українські підрозділи, що беруть участь в антитерористичній операції, постійно роблять усе можливе з метою уникнення жертв серед мирного населення, заявляють дипломати.

«Майдан закордонних справ» змушений констатувати, що дивні мутації, які останнім часом відбуваються з російським зовнішньополітичним відомством, остаточно перетворили його у пропагандистський рупор Кремля виключно задля внутрішнього російського вжитку.

Таким чином можна впевнено стверджувати, що справжній винуватець загибелі російського журналіста знаходиться за адресою: Росія, Москва, Кремль, - йдеться в коментарі фацівців.

“Майдан закордонних справ впевнений, що ключ до успіху у діях міжнародного співтовариства з підтримки України лежить саме у належній протидії агресору, зокрема шляхом санкцій, а не у його начебто залученні до багатосторонніх миротворчих зусиль”, - зазначено в коментарі.

Довідка: Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".