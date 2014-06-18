ГПУ взялася за посадовців Міноборони і штабу АТО через збитий Іл-76 у Луганську

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Зокрема, встановлено, що 14 червня о 00.13 для забезпечення антитерористичної операції, яка проводиться у Донецькій та Луганській областях, із Дніпропетровська в Луганськ вилетів військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади, 9 членів екіпажу 25-ї окремої бригади військово-транспортної авіації, військова техніка та інше військове майно.Читайте такожТерористи, які збили літак Іл-76 на підльоті до Луганська, отримали інформацію від зрадників - Тимчук

Як з’ясувалося, військові службові особи Збройних сил України та Оперативного штабу управління антитерористичною операцією проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористичних угруповань поблизу аеропорту міста Луганська, а також перебування на їхньому озброєнні переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), та не вжили заходів щодо безпечної посадки літака в районі проведення антитерористичної операції.

Унаслідок цього близько 1.10 цього ж дня під час заходу на посадку в аеропорт Луганська на висоті 400 метрів Іл-76 був обстріляний невстановленими особами з ПЗРК та крупнокаліберного кулемету.Читайте такожУ смерті 49 десантників винне керівництво ЗСУ — командир батальйону "Донбас"

В результаті обстрілу літак загорівся та впав. Загинули усі 49 військовослужбовців, які знаходилися на його борту, військове майно та техніка знищено.

17 червня 2014 р. вказані дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425 КК України «Недбале ставлення до військової служби», за що передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, йдеться у повідомленні.