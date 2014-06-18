Уночі в бою біля Рубіжного поранено 17 військовиків з Житомирщини - ОДА

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові сьогодні повідомила керівник сектору інформаційно-аналітичної роботи апарату Житомирської облдержадміністрації Марина Кузьменко.

За її словами, «сьогодні з обласного військового комісаріату нам надійшло повідомлення про те, що вночі біля Рубіжного на Луганщині постраждали 17 вояків з Житомирщини, точнішу інформацію повідомимо пізніше».

Кузьменко також розповіла, що на завтра заплановане поховання десантника Олександра Голяченка, який помер 16 червня у шпиталі від бойових травм.

Читайте такожНа Луганщині вночі внаслідок нападу терористів поранено 16 силовиків«19 червня, у четвер, десантника поховають у селі Славів Черняхівського району Житомирської області »,- зазначила Кузьменко.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня помер ще один військовослужбовець 95-ї аеромобільної бригади, який отримав тяжке поранення в ході АТО під Слов’янськом на сході України.

"Це вже 14-й герой, якого втратила Житомирщина", - повідомили в ОДА.