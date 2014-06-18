Президент звільнив Махніцького з посади виконувача обов'язків Генпрокурора
18:47, 18 червня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко звільнив виконувача обов'язків генерального прокурора Олега Махніцького з займаної посади.
Фото УНІАН
Про це йдеться в указі президента №536/2014, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.
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"Звільнити Махніцького Олега Ігоровича від виконання обов'язків генерального прокурора України", - йдеться в указі.
За даними джерел УНІАН в адміністрації президента, Олег Махніцький написав заяву на звільнення за власним бажанням.
Іншим своїм указом президент призначив Олега Махніцького своїм радником.
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