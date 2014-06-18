Президент звільнив Махніцького з посади виконувача обов'язків Генпрокурора

Про це йдеться в указі президента №536/2014, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

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"Звільнити Махніцького Олега Ігоровича від виконання обов'язків генерального прокурора України", - йдеться в указі.

За даними джерел УНІАН в адміністрації президента, Олег Махніцький написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Іншим своїм указом президент призначив Олега Махніцького своїм радником.