Під Красним Лиманом терористи відмовилися здатися, сили АТО почали "бойову роботу" - Тимчук
10:33, 19 червня 2014Політика
0 0
Після того, як проросійські бойовики в районі Красного Лиману відповіли відмовою на ультиматум сил АТО, почалася операція з їх знешкодження.
REUTERS
Про це повідомив координатор "Інформаційного Спротиву" Дмитро Тимчук.
За його даними, вночі в районі, де зосередилися сили терористів, були розкидані листівки, в яких сили АТО пропонували бойовикам скласти зброю.
Читайте такожНа Донбасі відновили рух поїздів між Червоним Лиманом і Святогірськом"В ультиматумі, висунутому терористам, згідно з мирним планом Президента України, пропонувалося скласти зброю і гарантувалося об'єктивне розслідування на предмет скоєння злочинів щодо кожного з бойовиків. Тим терористам, хто не заплямував себе кров'ю, гарантувалася свобода і безпека", - пише Тимчук.
Терористи відмовилися виконати умови ультиматуму, після чого сили АТО перейшли до активних дій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter