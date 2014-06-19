Під Красним Лиманом терористи відмовилися здатися, сили АТО почали "бойову роботу" - Тимчук

Про це повідомив координатор "Інформаційного Спротиву" Дмитро Тимчук.

За його даними, вночі в районі, де зосередилися сили терористів, були розкидані листівки, в яких сили АТО пропонували бойовикам скласти зброю.

Читайте такожНа Донбасі відновили рух поїздів між Червоним Лиманом і Святогірськом"В ультиматумі, висунутому терористам, згідно з мирним планом Президента України, пропонувалося скласти зброю і гарантувалося об'єктивне розслідування на предмет скоєння злочинів щодо кожного з бойовиків. Тим терористам, хто не заплямував себе кров'ю, гарантувалася свобода і безпека", - пише Тимчук.

Терористи відмовилися виконати умови ультиматуму, після чого сили АТО перейшли до активних дій.