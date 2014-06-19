Із фракції КПУ вийшли Ігор Калєтнік та Скарбовійчук

Про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, Турчинов під час цього оголошення не уточнив, що це саме Ігор Калєтнік, назвавши лише прізвище, однак про Оксану Калетник не може йти мова, оскільки вже раніше в парламенті Турчиновим було оголошено про її вихід із фракції КПУ.Читайте такожГПУ внесла до Ради подання щодо притягнення Олійника та Калєтніка до кримінальної відповідальності

Турчинов зазначив, що у зв'язку з цим він ставить “конкретно питання перед Регламентним комітетом щодо розгляду питання про правомочність подальшого перебування депутатів саме у фракції КПУ”.

Скарбовійчук обирався до парламенту за списком КПУ під номером 12, а Калєтнік під номером 7.