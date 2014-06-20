Збройні сили України за час проведення АТО втратили 156 військовослужбовців

Про це в ефірі ”Радіо Свобода” сказав виконувач обов’язків керівника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил України генерал-майор Олександр Розмазнін.

«Всі родини, хто втратив рідних і близьких, отримають грошову допомогу. Сума такої допомоги – 609 тисяч гривень, вона ділиться серед усіх родичів», – наголосив Розмазнін.

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За його словами, у цих даних не враховано втрати серед особового складу Національної гвардії і Державної прикордонної служби. У цих структурах жертв значно менше.

Як повідомляв УНІАН, антитерористична операція проти російських бойовиків у східних областях України триває з 15 квітня.