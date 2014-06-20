Збройні сили України за час проведення АТО втратили 156 військовослужбовців
10:32, 20 червня 2014Політика
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З початку антитерористичної операції на сході України станом на ранок 19 червня Збройні сили України втратили 156 військовослужбовців, із них безпосередньо в зоні бойових дій – 120.
ЗСУ втратили 156 бійців у ході АТО / “Голос України” Олександр Клименко
Про це в ефірі ”Радіо Свобода” сказав виконувач обов’язків керівника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил України генерал-майор Олександр Розмазнін.
«Всі родини, хто втратив рідних і близьких, отримають грошову допомогу. Сума такої допомоги – 609 тисяч гривень, вона ділиться серед усіх родичів», – наголосив Розмазнін.
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За його словами, у цих даних не враховано втрати серед особового складу Національної гвардії і Державної прикордонної служби. У цих структурах жертв значно менше.
Як повідомляв УНІАН, антитерористична операція проти російських бойовиків у східних областях України триває з 15 квітня.
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