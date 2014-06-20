МОЗ замовило для учасників АТО 300 тис. аптечок і 10 госпіталів-наметів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступним міністра сказав під час Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання про надання медичної допомоги бійцям, задіяним в АТО в Луганській і Донецькій областях.

“Нами створено штаб координації надання медичної допомоги у цих регіонах”, - сказав він, додавши, що усі дані, які надходять до штабу, щодня доповідаються Кабміну.

За словами, Лазоришинеця, до складу цього штабу увійшли медичні служби усіх відомств.

Крім того, він повідомив, що МОЗ подало до Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я замовлення на постачання 300 тисяч індивідуальних аптечок.

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Також міністерство подало до міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» заявку на 10 госпіталів, які розміщуються в наметах. У такому госпіталі, пояснив заступник міністра, працюють хірург та анестезіолог, які протягом двох діб можуть надати допомогу 300 пораненим.

“Це у нас є і виконується”, - додав він.