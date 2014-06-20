На Донеччині бійці Нацгвардії захопили російський БТР-80 (фото)

У Донецькій області при спробі прориву з боку Росії вглиб території України групи терористів бійці Національної гвардії України захопили БТР-80.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вночі, під час спроби прориву з боку Росії вглиб території України групи терористів, в районі Мар'янівки, підрозділи Національної гвардії України захопили БТР-80. Терористи були частково знищені, частково затримані", - написав міністр.

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Аваков також надав фото захопленого БТР і його облікової книжки.

"Зверніть увагу на печатку російської військової частини. Це для дипломатів і тих, хто сумнівається. Є великі слова великого російського воїна. Їх потрібно нагадати Путіну: "Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!". Слава Україні!", - написав міністр.