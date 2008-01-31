Регіонали відповіли БЮТу, що ходять до Ради, а не до початкової школи
Герман вважає, що їм пропонують шлях не туди
Нардеп від Партії регіонів Ганна Герман вважає пропозиції народного депутата від БЮТ Андрія Портнова рекомендувати ВР прийняти зміни до Регламенту, відповідно до яких керівник фракції зобов`язаний буде докладати про причини відсутність його депутатів на засіданні, дитячим лепетом.
«Парламент - це не початкова школа. І в Парламенті повинні працювати відповідальні люди, серйозні, солідні, такі, що мають свою позицію, відповідають за себе. І не потрібно робити якісь переклички, як в класі. Це все несерйозно, - наводить сайт ПР коментар Герман ІМК. - І причина тут в іншому - потрібно робити так, щоб коаліція розширювалася, щоб більше депутатів входили до її складу і щоб вона існувала і далі де-факто. А ці поліцейські методи і якесь шахрайство щодо одного дня голосування - це не лічить серйозним людям і політичним силам. І це не туди дорога», - підкреслила Ганна Герман.