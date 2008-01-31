Регіонали відповіли БЮТу, що ходять до Ради, а не до початкової школи

Нардеп від Партії регіонів Ганна Герман вважає пропозиції народного депутата від БЮТ Андрія Портнова рекомендувати ВР прийняти зміни до Регламенту, відповідно до яких керівник фракції зобов`язаний буде докладати про причини відсутність його депутатів на засіданні, дитячим лепетом.

«Парламент - це не початкова школа. І в Парламенті повинні працювати відповідальні люди, серйозні, солідні, такі, що мають свою позицію, відповідають за себе. І не потрібно робити якісь переклички, як в класі. Це все несерйозно, - наводить сайт ПР коментар Герман ІМК. - І причина тут в іншому - потрібно робити так, щоб коаліція розширювалася, щоб більше депутатів входили до її складу і щоб вона існувала і далі де-факто. А ці поліцейські методи і якесь шахрайство щодо одного дня голосування - це не лічить серйозним людям і політичним силам. І це не туди дорога», - підкреслила Ганна Герман.