Росія побачила факти порушення кордону з боку України

Про це заявив постійний представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін, повідомляє Радіо Свобода.

«Фіксуємо факти порушення російського кордону з боку українських Збройних сил. У разі продовження українською стороною порушень режиму державного кордону будуть прийматися всі необхідні заходи для їхнього жорсткого недопущення», - сказав він.

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«Уже пройшов майже місяць після обрання Петра Порошенка президентом України. Ми продовжуємо очікувати адекватних кроків нового президента за деескалації. Основа для цього є – Женевська заява від 17 квітня і «дорожня карта» швейцарського головування. Однак миру на сході країни, якого він обіцяв виборцям, поки немає. Планується оголосити про одностороннє припинення вогню. Хотілося б, щоб це сталося якомога швидше», – сказав Келін.

«Щоб припинення вогню стало всеосяжним, потрібно пройти шлях взаємного діалогу з представниками південного сходу країни, вийти на рішення, які дозволили б задовольнити інтереси всіх регіонів і політичних сил. Повинна бути оголошена амністія для протестувальників», – заявив постійний представник РФ при ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив про нарощування присутності російських військових на кордоні з Україною, і це виглядає так, що Росія „розглядає можливість подальшого втручання”.

В.о. міністра оборони України Михайло Коваль запевнивє, що сили антитерористичної операції відновили повний контроль на українсько-російському кордоні.