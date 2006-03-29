Тимошенко проллє світло на процес створення коаліції. Прес-конференція у Києві
19:40, 29 березня 2006Політика
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Завтра, 30 березня, о 14.00 в офісі Блоку Юлії Тимошенко, розташованого за адресою вул. Турівська, 13 (станція метро „Тараса Шевченка”), відбудеться прес-конференція лідера блоку Юлії ТИМОШЕНКО.
Завтра, 30 березня, о 14.00 в офісі Блоку Юлії Тимошенко, розташованого за адресою вул. Турівська, 13 (станція метро „Тараса Шевченка”), відбудеться прес-конференція лідера блоку Юлії ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, тема прес-конференції: „Формування демократичної коаліції”.
Акредитація проводиться за телефоном (044) 462-57-50.
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