Тимошенко проллє світло на процес створення коаліції. Прес-конференція у Києві

19:40, 29 березня 2006
Політика
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Завтра, 30 березня, о 14.00 в офісі Блоку Юлії Тимошенко, розташованого за адресою вул. Турівська, 13 (станція метро „Тараса Шевченка”), відбудеться прес-конференція лідера блоку Юлії ТИМОШЕНКО. 

Завтра, 30 березня, о 14.00 в офісі Блоку Юлії Тимошенко, розташованого за адресою вул. Турівська, 13 (станція метро „Тараса Шевченка”), відбудеться прес-конференція лідера блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, тема прес-конференції: „Формування демократичної коаліції”.

Акредитація проводиться за телефоном (044) 462-57-50.

 

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