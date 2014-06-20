ДСНС України замовила бронежилети і каски в польському державному холдингу

Про це УНІАН повідомила прес-секретар PHO Моніка Конєцко, але відмовилась надати більше деталей, пояснивши це комерційною таємницею.

”Підтверджую, що ми отримали замовлення від українського ДСНС на бронежилети та каски. Через комерційну таємницю не можу надати інформацію про вартість замовлення та окрему ціну кожної замовленої одиниці оснащення”, - сказала вона, відповідаючи на запит агентства.

Пресс-секретар також відмовилась уточнити, коли це замовлення може бути виконане і чи вже були якісь поставки.

Конєцко не уточнила, скільки бронежилетів і касок дозволяють щомісячно виробляти потужності компаній, що входять у цей холдинг.

Представник однієї із польських компаній, що працюють на цьому ринку, сказав кореспонденту УНІАН, що бронежилети, які можуть захистити військових під час бою, в Польщі коштують від 600 до 1,5 тис. євро, і ціна залежить від якості.

За словами співрозмовника агентства, останнім часом його компанія отримала кілька запитів від фірм з України, які цікавились бронежилетами класу 5А. «Це бронежилет, який захищає від кулі зі снайперської гвинтівки Драгунова, - сказав він. – Це один із найякісніших продуктів на ринку, що захищає від практично всієї стрілецької зброї за винятком таких, що використовують спеціальні кулі».

Ціна такого бронежилета в Польщі, за його словами, близько 1 тис. євро.

Представник компанії, що погодився поділитися інформацією на умовах анонімності, зазначив, що каски для військових коштують близько 350 євро. Він додав, що ціна може бути значно меншою у випадку замовлення великої кількості спорядження.

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Представник іншої компанії, яка теж працює на польському ринку такого типу продукції, сказав УНІАН, що бронежилет може коштувати від 250 до 5 тис. євро. ”Бронежилет - це не товар, котрий лежить на полиці. Його виготовляють під конкретне замовлення клієнта. Може коштувати дуже дешево або дуже дорого”, - сказав він і підтвердив, що каски у Польщі можна купити за близько 350 євро.

Як повідомляв УНІАН, в.о. міністра оборони України Михайло Коваль заявив, що міністерство замовило 28 тис. бронежилетів українського виробництва вартістю 4,120 тис. грн. 14 тис. таких бронежилетів уже доставлені учасникам АТО.

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Коваль заявив, що Антимонопольний комітет України цього тижня заблокував закупівлю бронежилетів через cкаргу однієї із фірм-учасниць тендеру, яка пропонувала поставити бронежилети типу ”Корсар-4” за ціною 17,7 тис. грн.

Раніше Міноборони повідомляло, що закуповує бронежилети для військових із ”4-м рівнем захисту”.