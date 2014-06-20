ВР до осені продовжила роботу ТСК з розслідування загибелі громадян в Одесі, Маріуполі й на сході України
Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу передбачається заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше 5 вересня 2014 року.
Парламент ухвалив постанову про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів загибелі громадян в Одесі, Маріуполі, а також в інших містах Донецької та Луганської областей України (№4094а).
Як передає кореспондент УНІАН, документ підтримали 228 народних депутатів із 288, зареєстрованих у сесійній залі.
Згідно з постановою, депутати взяли до відома попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів загибелі громадян у містах Одесі, Маріуполі, а також в інших містах Донецької та Луганської областей.
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З метою подальшого розслідування фактів загибелі громадян в Одесі, Маріуполі, а також в інших містах Донецької та Луганської областей, передбачається продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на чотири місяці з дня прийняття цієї постанови відповідно до завдань, передбачених постановою Верховної Ради від 13 травня 2014 року № 1264-VII.
Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу передбачається заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше 5 вересня 2014 року.
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Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
На засіданні парламенту звіт ТСК не представлявся.
Як повідомляв УНІАН, ВР 13 травня створила ТСК з розслідування фактів вбивств мирних громадян в містах Одесі, Маріуполі та Красноармійську, а також в інших містах на півдні та сході України.
Головою ТСК обрано депутата від Партії регіонів Антона Кіссе.