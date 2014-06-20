ВР до осені продовжила роботу ТСК з розслідування загибелі громадян в Одесі, Маріуполі й на сході України

Парламент ухвалив постанову про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів загибелі громадян в Одесі, Маріуполі, а також в інших містах Донецької та Луганської областей України (№4094а).

Як передає кореспондент УНІАН, документ підтримали 228 народних депутатів із 288, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з постановою, депутати взяли до відома попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів загибелі громадян у містах Одесі, Маріуполі, а також в інших містах Донецької та Луганської областей.

Читайте такожКомісія з розслідування авіакатастрофи літака Іл-76 відзвітує про результати 2 липня

З метою подальшого розслідування фактів загибелі громадян в Одесі, Маріуполі, а також в інших містах Донецької та Луганської областей, передбачається продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на чотири місяці з дня прийняття цієї постанови відповідно до завдань, передбачених постановою Верховної Ради від 13 травня 2014 року № 1264-VII.

Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу передбачається заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше 5 вересня 2014 року.

Читайте такожВР створила ТСК з перевірки використання перерахованих українцями коштів на підтримку армії

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

На засіданні парламенту звіт ТСК не представлявся.

Як повідомляв УНІАН, ВР 13 травня створила ТСК з розслідування фактів вбивств мирних громадян в містах Одесі, Маріуполі та Красноармійську, а також в інших містах на півдні та сході України.

Головою ТСК обрано депутата від Партії регіонів Антона Кіссе.