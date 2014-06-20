Бойовики погрожують підірвати Горлівський хімзавод у разі наступу сил АТО - ЗМІ

Бойовики погрожують підірвати завод у разі настання сил АТО на місто.

Також у Горлівці продовжують примусово мобілізувати чоловіче населення міста. У примусовому порядку зобов'язали прибути у військкомати. Загрожують розстрілами обґрунтовуючи це «законом воєнного часу», повідомляє inforesist.orgЧитайте такожТерористи планують отруїти Слов'янськ і звинуватити силовиків - ЗМІ

Довідка: На території заводу без дотримання елементарних правил безпеки зберігаються сотні тисяч тонн високотоксичних відходів виробництва тротилу (тринітротолуолу) і мононитрохлорбензолов, сульфатні відвали, а також близько 30 тонн неочищеного та 8 тонн готового тротилу.

Відходи знаходяться під відкритим небом. Тротил знаходиться в такому стані, що його не можуть знешкоджувати й утилізувати звичайними способами.