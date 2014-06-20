Korrespondent.net створив фейк про маніпуляцію фактами в сюжеті ТСН

Скорцов стверджує, що «1+1» використав «гру в танчики» як доказ присутності російських танків на сході України, повідомляє Телекритика.

Автор сюжету на «1+1» Віталій Афанасієнко справді використав кадри із підмосковного полігону, однак не видавав їх за кадри з Донбасу. Як можна побачити з сюжету (0.59), журналіст використав це відео як ілюстрацію наявності танків такого типу на озброєнні в Росії та уточнив місце і час зйомки: «Ось ці танки на День Перемоги на одному із військових полігонів Росії. За деякими даними, в армії сусіда таких півтори тисячі».

Korrespondent.net подав це уточнення у кінці новини: «У сюжеті кадр з танками російського полігону наводиться як доказ участі таких само бронемашин на Донбасі».

Із посиланням на Korrespondent.net фейк поширила Lenta.ru під заголовком «Українські ЗМІ видали танкову гру за «російське вторгнення»». Російське інтернет-видання звертає увагу, що під час трансляції кадрів з підмосковного полігону не був замінений титр «Донеччина», однак не згадує про відповідне уточнення журналіста «1+1» в начитці до сюжету.

Відео, використане в сюжеті ТСН, у травні зняв Сергій Карапетян на підмосковному полігоні Алабіно, де відбувалося змагання страйкболістів. На збереженні у цьому полігоні й перебувають танки Т-72.

Інформацію про нібито брехню «1+1» також повідомили канали Russia Today та РЕН-ТВ та низка інтернет-видань. Далі вона була поширена і на каналі LifeNews.

Сьогодні, 20 червня, канал «1+1» поширив реліз, у якому висловив обурення «дискредитацією та наклепами в свою адресу з боку медіа, що належать олігарху в бігах Сергію Курченку».