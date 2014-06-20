Українська жінка-офіцер не "здала" терористам стратегічну інформацію під час допиту

Терористи на Сході допитали українську жінку-офіцера Надію Савченко. В мережі Інтернет з'явилося відео, як бойовики прикували Савченко наручниками до труби, а допит записали на відео.

"Я давала присягу народу України захищати територіальну цілісність від зовнішнього вторгнення", - розповіла офіцер, відповідаючи на питання, з якою метою вона приїхала на Донбас.

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Савченко визнала, що вона - штурман-оператор гелікоптеру Мі-24 і сказала бойовикам, що проти них виступає вся Україна, а про кількість військових та бойових одиниць не розповіла.

"Я на це не звертала уваги, а навіть якщо б знала, не сказала б. Ви ж розумієте, для чого ця інформація? Для того, щоби знати супротивника", - сказала вона.