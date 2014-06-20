Порошенко здійснив першу робочу поїздку на Донбас

У Центрі Антитерористичної операції Президент прийняв рапорт генерала В.Муженка про те, що сьогодні о 18:30 завершилась операція по встановленню на кордоні режиму оборони. Президент наказав: «Переходимо до наступної фази мирного плану – встановлення режиму контролю над державним кордоном», йдеться у повыдомленны прес-служби президента. Читайте такожПорошенко оголосив про припинення на тиждень бойових дій в зоні проведення АТО

Після цього Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та Прикордонної служби.

«Українська армія припиняє вогонь! Але це не означає, що ми не дамо відсіч у випадку агресії щодо наших військових, ми робитимемо все для захисту території нашої держави», - заявив Порошенко.

«Питання територіальної цілісності обговоренню не підлягає!», - наголосив Президент.

Також Порошенко передав тепловізори, бронежилети та біноклі нічного спостереження військовим і бійцям Нацгвардії, які служать на блокпостах.Читайте такожУкраїна хоче створити 10-кілометрову буферну зону вздовж кордону з Росією

На зустрічі з громадянами Донецької області у місті Святогірськ Президент розповів про мирний план з врегулювання ситуації у регіоні, який був підтриманий присутнім місцевим населенням та переселенцями зі Слав’янська.

Також Глава держави відвідав Свято-Успенську Святогірську Лавру.