США: Росію чекають санкції та ізоляція, якщо вона не підтримає мирний план України

Про це заявив офіційний представник адміністрації США у п`ятницю на брифінгу, передає власний кореспондент УНІАН.

Брифінг відбувся вдень у Вашингтоні ще до офіційного проголошення Порошенком його мирного плану.

«Росія повинна зрозуміти, що якщо вона не припинить дестабілізацію України і не підтримає цей мирний план, вона заплатить більшу ціну у вигляді ізоляції і санкцій, і це будуть об`єднанні зусилля США та Європі», - заявив він.

Представник адміністрації США також зазначив, що всі повинні «активно підтримати мирну ініціативу президента Порошенка».

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«Всі ми повинні використати наш вплив, щоб спонукати Російську Федерацію використати цей момент, відійти від дестабілізуючої поведінки та виконати критерії, які були висунуті «Великою сімкою», щоб покласти кінець підтримці сепаратизму, допомогти закрити кордон», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю президент України, перебуваючи на Донбасі, представив мирний план з врегулювання ситуації на сході країни.

Цей план складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки для всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів, звільнення заручників.