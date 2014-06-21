ГПУ відкрила справи за фактами прослуховування телефонних розмов депутатів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про початок досудового розслідування двох кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу України (порушення таємниці телефонних розмов та іншої кореспонденції, що передається засобами зв’язку, вчинене щодо державного діяча службовою особою, з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації).

Читайте такожУ відомстві Арбузова СБУ виявила засоби прослуховування

Підставою для реєстрації вказаних проваджень стали звернення народного депутата Геннадія Москаля (фракція «Батьківщина») щодо прослуховування у 2013-2014 роках працівниками Служби безпеки України його телефонних розмов та розмов інших народних депутатів, а також проникнення до автомобіля народного депутата Андрія Іллєнка (ВО «Свобода») з метою встановлення апаратури спеціального призначення.

Підслідність кримінальних правопорушень визначено за слідчими Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генпрокуратури.