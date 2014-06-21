Бойовики захопили шахту Ахметова з 700-ми шахтарями під землею

Об 11 ранку невідомі озброєні люди на БТР і вантажівці з символікою ДНР увірвалися на територію ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу. Погрожуючи зброєю, вони поклали співробітників адмінбудівлі обличчям вниз, вилучили мобільні телефони. У цей момент у шахті перебували понад 700 осіб.

Про це йдеться на сайті ДТЕК.

Частина представників ДНР увірвалися до адміністративного будинку і, погрожуючи зброєю керівництву шахти, вимагали гроші і транспорт. Оскільки готівкові кошти на шахті були відсутні, ДНРівці проникли в гараж і на автостоянку. У результаті вилучено майже весь автопарк шахти: 13 КрАЗів для перевезення гірської породи, 5 автомобілів ГАЗ Газель і 4 легкових автомобілі. Також загарбники розкрили два банкомати, що знаходилися на території шахти.

Інша частина збройних ДНРівців заблокувала дорогу до шахти, через що на роботу не змогла потрапити друга зміна шахтарів, близько 800 осіб. Люди спробували пройти через кордон озброєних людей, але ДНРівці відкрили стрілянину.

«Це далеко не перший збройне захоплення вугільного підприємства представниками ДНР на території Донецької області. Але сьогодні був збройний напад на одну з найбільших шахт. На таких шахтах будь-яка стрілянина, вогонь, будь-яка нестабільність - це загроза життю шахтарів. Одноразово в шахті працюють близько 700 чоловік. Будь-який вибух на поверхні, збій в електропостачанні міг би призвести до страшної трагедії», - сказав директор з вугілля і збагачення ДТЕК Андрій Смирнов.

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Повторення подібних дій призведе до зупинки шахти, відсутності поставок вугілля на електростанції і руйнування енергосистеми країни.