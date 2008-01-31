Тимошенко у Брюсселі чи то пожартувала, чи то її не так зрозуміли

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що демократична коаліція може вести переговори з Партією регіонів, проте виключно як опозиційною політичною силою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам, коментуючи заяву Партії регіонів про нібито зміни в риториці лідера БЮТ і глави уряду, озвучених у інтерв`ю телеканалу "Євроньюс" (щодо можливості об`єднатися в коаліцію з Партією регіонів).

«Іноді політичні сили приймають бажане, щиро бажане за реальність, і тому Партія регіонів, мені здається, просто не дослухала до кінця моє інтерв`ю, де я чітко сказала, що демократична коаліція сильна, потужна й вона працюватиме ефективно. І ми як демократична коаліція і як демократична влада готові сісти з Партією регіонів за стіл переговорів про те, як надати опозиції всі без винятку інструменти контролю за владою. Ми як влада відкриваємося для контролю парламентської опозиції, а Партія регіонів замість абсолютно непродуктивного блокування, тому що незрозуміло, які вимоги вони висувають, мені здається, повинна перейти до етапу виконання своїх опозиційних функцій, тобто, проводити ретельний контроль за діями влади, за кожним її кроком, за кожним фінансовим потоком, за роботою кожного міністерства й відомства, в тому числі й державних корпорацій. І дійсно, в цьому Партія регіонів є союзником», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що вірить у єдність демократичної коаліції і в єдність Президента, уряду та парламентської більшості.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що сьогодні потрібно не «розмовляти, а сідати й погоджувати закон про опозицію з дуже широкими правами, обговорювати зміни до закону про Рахункову палату, які дозволять контролювати використання державних коштів, - а не займатися відпочинком». «Верховна Рада не вийшла з відпочинку після Нового року ні на один день. Ганебне сьогодні явище в парламенті…», - додала вона.

У свою чергу, прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА підкреслила, що в інтерв`ю Ю.ТИМОШЕНКО «Євроньюс» не йшлося про факти, висловлені в заяві Партії регіонів. Заява про можливу коаліцію була зроблена жартома, враховуючи, що вимоги, що були названі, Партія регіонів виконати не зможе, зазначила М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю телеканалу “Євроньюс” не виключила можливого об`єднання БЮТ і Партії регіонів в одній коаліції.

На запитання, чи може таке відбутися, Ю.ТИМОШЕНКО нібито відповіла: “Може, але на умовах нашої команди”.

Водночас, в ефірному варіанті інтерв`ю на “Євроньюс” такого запитання не прозвучало.

У свою чергу Партія регіонів прокоментувала слова Ю.ТИМОШЕНКО, які вона сказала нібито в інтерв`ю “Євроньюсу”. “Ця зміна в риториці лідера БЮТ і глави уряду пояснюється не стільки готовністю переглянути підходи до формування парламентської більшості, скільки критичністю ситуації, що складається в так званій коаліції демократичних сил. Сьогодні не потрібно бути обізнаним у тонкощах відносин між коаліціантами, щоб розуміти: парламентська більшість виявилася недієздатною. Тим самим підтвердилося застереження Партії регіонів, що ігнорування позиції нашої політичної сили при формуванні коаліції, а відповідно й уряду, призведе до паралічу роботи Верховної Ради й виконавчої гілки влади”, - вважає Партія регіонів.