Переодягнуті терористи влаштували акцію з дискредитації силовиків - АТО
01:21, 22 червня 2014Політика
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Група бойовиків чисельністю 5-6 осіб, переодягнених у форму українських військовослужбовців, обстріляли пасажирський автобус, який займається перевезенням шахтарів шахти "імені 60 років СРСР".
REUTERS
Про це повідомив спікер АТО Владислав Селезньов у своєму Facebook.
За його інформацією, обстріл автобуса стався близько 19:0 в м.Свердловськ.
"Завдяки щасливому випадку в автобусі знаходився тільки водій. Він не постраждав і покинув місце події на автобусі", - зазначив Селезньов.
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"Це вже не перша провокація бойовиків у вказаному районі. Розуміючи, що хвиля невдоволення з боку місцевого населення по відношенню до бойовиків зростає, бандити в свою чергу стали вдаватися до різних методів дискредитації української армії", - додав спікер АТО.
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