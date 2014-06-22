Переодягнуті терористи влаштували акцію з дискредитації силовиків - АТО

Про це повідомив спікер АТО Владислав Селезньов у своєму Facebook.

За його інформацією, обстріл автобуса стався близько 19:0 в м.Свердловськ.

"Завдяки щасливому випадку в автобусі знаходився тільки водій. Він не постраждав і покинув місце події на автобусі", - зазначив Селезньов.

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"Це вже не перша провокація бойовиків у вказаному районі. Розуміючи, що хвиля невдоволення з боку місцевого населення по відношенню до бойовиків зростає, бандити в свою чергу стали вдаватися до різних методів дискредитації української армії", - додав спікер АТО.