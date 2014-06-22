У Луганській області прикордонники разом з військовими ЗСУ відбивають атаку терористів

Наразі триває знешкодження бойовиків.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ. "О 13.00 на прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Біловодськ» неподалік населеного пункту Ноздрівка (Луганська область) напали бойовики. Прикордонники прийняли бій та почали відбивати атаку", - йдеться у повідомленні прес-служби. Читайте такожВночі на Луганщині українські прикордонники відбили атаку терористів На допомогу прикордонникам прибули військовослужбовці підрозділів Збройних сил України. Наразі спільними зусиллями триває знешкодження бойовиків.

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