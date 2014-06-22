У Харкові провели спільну ходу комуністи та російські націоналісти

Як передає кореспондент УНІАН, загалом участь у ній взяли понад 300 осіб.

Учасники заходу пройшли від Дзеркального струменя на вулиці Сумській до пам'ятника Леніну на площі Свободи.

На чолі колони йшли літні люди у формі Збройних Сил СРСР. Учасники ходи несли прапори СРСР, РФ, громадського руху «Юго-Восток», «Боротьба», символіку КПУ, блоку Наталії Вітренко, організації «Трудова Харківщина», георгіївські прапори, а також транспаранти з написами «Ні фашизму і націоналізму», «Стоп АТО»,« Матері України за мир».

Читайте такожУ Харкові одночасно відбудуться народне віче та хода "антимайданівців"Хода супроводжувалася піснею «Вставай, страна огромная», а також скандуванням: «Америка-агресор», «Ганьба фашистській владі», «Фашизм не пройде», «Харків, вставай, фашистів проганяй», «Донбас, ми з тобою», «Росія, Україна, Білорусь - разом ми святая Русь».

Як повідомляє місцеве видання Дозор, також учасники мітингу несли прапори Росії, монархістів та ЛДПР.

По всьому маршруту проходження колони її учасників супроводжували кілька сотень співробітників міліції. По периметру Майдану Свободи також вишикувалися правоохоронці. Вхід до будівлі облдержадміністрації охороняє загін Нацгвардії. На самій площі та прилеглих вулицях стоять кілька десятків міліцейських автомобілів.

Рух автотранспорту там перекрито.