У Донецьку мітингували "за мир" з клятвами воювати "до останнього подиху"
19:03, 22 червня 2014Політика
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У Донецьку відбувся організований терористами з "ДНР" мітинг з нагоди початку Великої Вітчизняної війни.
"Мирний мітинг" у Донецьку / УНІАН
На мітингу було багато людей зі зброєю та в камуфляжі, а також російські прапори.
Читайте такожУ центрі Донецька бойовики присягнули на вірність «ДНР» (фото)Безпосередньо під час мітингу прийняла "присягу" група терористів-новобранців.
Як повідомляє сайт Новости Донбасса, також на мітингу скандували "Смерть нацистським окупантам!", "Перемога буде за нами", "Удобримо нашу землю трупами українсько-фашистських окупантів!"
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