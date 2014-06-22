У Донецьку мітингували "за мир" з клятвами воювати "до останнього подиху"

На мітингу було багато людей зі зброєю та в камуфляжі, а також російські прапори.

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Як повідомляє сайт Новости Донбасса, також на мітингу скандували "Смерть нацистським окупантам!", "Перемога буде за нами", "Удобримо нашу землю трупами українсько-фашистських окупантів!"