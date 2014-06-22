Проукраїнська активістка заявила, що її побили російські актори

Про це повідомив піаніст Павло Гінтов зі слів самої Бардакової на своїй сторінці в Facebook.

"Повертаючись ввечері в готель, на одному з літніх майданчиків вони (Бардакова та її чоловік - ред.) помітили компанію людей, у якої впізнали знаменитого режисера і "підписанта" (діяч культури, який підписав листа на підтримку агресії Росії проти України - ред.) Станіслава Говорухіна", - пише Гінтов.

За його словами, Бардакова в Нью-Йорку "прославилася як гроза "підписантів" - вона була організатором акцій протесту проти приїзду Гергієва і Співакова.

"Упізнавши Говорухіна, вона підійшла до нього, привіталася і ввічливо запитала, навіщо він підписав відомий лист. Говорухін не відповів, але Валине питання викликало дуже бурхливу реакцію у його свити. Зав'язалася словесна суперечка зі стандартним набором - "фашисти", "нікчемності", "як ви смієте чіплятися до генія", "Крим завжди був російським" і т.д.", - повідомляє піаніст.

Читайте такожВ Одесі увічнили "жертву націоналістів" Говорухіна у вигляді скорпіонаПотім, пише Гінтов, людина, в якому потерпіла активістка впізнала відомого актора Федіра Добронравова, схопила її чоловіка за горло, двоє інших повалили його на землю і стали бити.

"Валя спробувала втрутитися, тоді і їй дісталося: зламаний палець - ось ціна зустрічі з діячами культури... Нападників було семеро. Невідомо, чим би все скінчилося, якби випадковий перехожий не викликав поліцію. Поліція, втім, судячи з усього всіма силами намагається уникнути проблем зі знаменитим російським гостем, які можуть перерости в міжнародний скандал. Поліцейські записали свідчення присутніх (у тому числі стороннього свідка, який їх викликав), нікого не затримали і пообіцяли, що будуть розбиратися", - завершив Гінтов.

Сама Бардакова в коментарях підтвердила, що серед нападників був актор Добронравов.