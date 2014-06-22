У Севастополі затримали українських журналістів після атаки "агресивних бабусь"

Як повідомила Центру журналістських розслідувань Тетяна Козирєва, їх утримували в Ленінському райвідділі МВС.

За словами Козирєвої, під час прямої трансляції з площі Нахімова на них почалися нападки з боку учасників мітингу пенсійного віку, які звинувачували журналістів у неправильному висвітленні подій у Криму. Співробітники поліції провели журналістів до Ленінського райвідділу, куди також попрямували севастопольські пенсіонерки.

Читайте такожУкраїна направила звернення до Генпрокуратури РФ з приводу затриманого режисера Сенцова«Ставлення поліції до нас нормальне. Документи і телефони не забирали. Ми дали пояснення з приводу своєї роботи в Севастополі. Але нас поки що не відпускають. Агресивні бабусі просто тут продовжують свої нападки, чесно кажучи, не знаємо навіть, як реагувати», - повідомила Тетяна Козирєва.

Пізніше стало відомо, що після надання пояснень у Ленінському райвідділі міліції і близько години очікування журналістів відпустили без будь-яких претензій.

Громадське ТБ також повідомляє, що журналісти давали пояснення про «причетність до екстремізму».