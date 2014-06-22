У Макіївці терористи продовжують встановлювати блокпости в житлових мікрорайонах



Як повідомили УНІАН жителі селища ім.Калініна в Черворногвардійському районі Макіївки, сьогодні вранці терористи завершили установку великого блокпоста біля автобусної зупинки при в`їзді в селище.

«Терористами були завезені великі бетонні блоки, розміром 4 на 1 метр і товщиною близько 60 см, а також велика кількість мішків з гравієм. Блоки були встановлені в два яруси», - розповіли очевидці. Вони зазначили, що озброєні люди в камуфляжній формі, «швидше за все, чеченської національності», і скільки вони завезли на блокпост зброї «визначити важко», оскільки встановлена ними бетонна стінка «досить висока». Люди стурбовані тим, що буквально за 10-15 метрів від цього встановленого терористами блокпоста знаходяться будинки приватного сектора, а до найближчих багатоповерхівок - 200 метрів.

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Жителі Макіївки також повідомили, що «буквально днем раніше» ще один новий блокпост терористи встановили також у Червоногвардійському районі «на Чайкінському кільці», неподалік житлового кварталу.

«Ми вкрай обурені тим, що, у відповідь на ініціативу Президента Петра Порошенка з реалізації мирного плану на сході країни і припинення вогню з боку української армії, терористи, причому іноземні найманці, продовжують встановлювати і зміцнювати нові блокпости, озброюватися, причому в безпосередній близькості до житлових будинків», - заявили співрозмовники УНІАН.