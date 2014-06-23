Міноборони: З полону терористів звільнено 10 українських військових

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

У відомстві уточнили, що це стало можливим за допомогою різнорівневих успішних переговорів".

Як відомо, терористи в Донецькій і Луганській областях, утримуючи в заручниках українських військових, раніше заявляли про наміри обміняти їх на своїх затриманих прихильників.

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Пізніше терористи перестали висувати умови звільнення. Періодично в мережі з'являються відеоролики, на яких за принизливих обставин військові на допитах відповідають на запитання преси, переважно - російських журналістів.