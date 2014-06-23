У Міноборони кажуть, що полонену льотчицю от-от звільнять

Про це заявив керівник управління преси Міноборони Богдан Сенник, повідомляє ТСН.

При цьому у Міноборони не кажуть, як і на кого обмінюватимуть полонену жінку-офіцера – це таємниця, допоки триває війна.

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"У більшості йде питання щодо обміну. Міністр опікується усіма питаннями особисто. Щойно був у нього на нараді. У нього на столі лежить одна з папок по Надії Савченко. Звільнення має бути найближчим часом", - заявив Сенник.

Терористи вважають Савченко досвідченим снайпером. На Луганщині Надія була добровольцем - воювала у складі батальйону "Айдар" та майже місяць обороняла Україну на рівні з чоловіками.

Як відомо, раніше терористи вимагали за її звільнення свободи для чотирьох своїх бойовиків.